Неопределенная легкость бытия: люди без пола и скоротечные радости принца

Какие костюмы на Хеллоуин стали табу в некоторых западных школах, где неопределившимся со своей половой принадлежностью жить хорошо и в какой ситуации воровство может оказаться забавным. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Люди «икс» официально

В одном из старых анекдотов американский пограничник, заполняя анкету, спрашивает у слабо говорящего по-английски араба: «Sex?», подразумевая его пол. И уточняет для ясности, мужчина тот или женщина, на что так и не понявший до конца вопрос иностранец радостно отвечает: «И то и другое». Теперь в США «и то и другое» стало официально нормальным ответом о собственном поле .

27 октября Штаты выдали первый паспорт, где в графе «пол» значится латинская буква «икс» — так себя идентифицируют люди, которые к моменту получения паспорта так и не смогли определиться , к кому именно — мужчинам или женщинам — они относятся. Пока Госдепартамент выдал всего один паспорт с новой идентичностью, но в следующем году эта затея будет поставлена на широкую ногу.

Специальный дипломатический посланник США по правам ЛГБТК Джессика Стерн (в США, оказывается, есть и такая должность) тут же окрестила этот шаг историческим , заявив, что он наконец привел правительственные документы в соответствие с «реальной жизнью», в которой существуют не только мужчины и женщины, но и всякие смежные вариации.

Помимо США, официальное признание люди «икс» уже успели получить, в частности, в Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Аргентине.

Что в образе тебе моем

На волне увлечения мировой публики южнокорейским сериалом «Игра в кальмара», изобилующим жестокими и кровавыми сценами, огромную популярность приобрели также костюмы и другая атрибутика героев этого детища Netflix. По данным ряда гламурных изданий, главными бестселлерами стали зеленые спортивные костюмы и белые слипоны, в которые были одеты участники игры на выживание . Популярным образом оказалась и гигантская кукла-убийца — многие сайты мод стали предлагать подборки, как недорого воссоздать ее яркий наряд, а кто-то из производителей даже выпустил будильник в виде куклы-киллера, играющей для побудки своего владельца жутковатую мелодию из сериала.

Хеллоуин обещает стать для продавцов настоящей золотой жилой. Ведь многие любители этого праздника собрались отдать дань моде и прийти на вечеринку в честь самой страшной ночи не в костюмах вампиров или скелетов, а в нарядах из «Игры в кальмара» .

Впрочем, некоторые иностранные школы сработали на упреждение, запретив на этой неделе наряжаться на Хеллоуин в костюмы по этому сериалу . Первым такой указ дало руководство некоторых американских школ, а позднее схожее табу наложило и несколько школ Ирландии и Испании.

Неопределенная легкость бытия Фото: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana

Как пояснили свое решение в одном из учебных заведений, такие образы «не соответствуют требованиям к школьным костюмам из-за потенциально агрессивного послания» .

Летай, пока молодой

Как утверждала хорошо известная песня Аллы Пугачевой, короли могут всё, за исключением возможности жениться по любви. Эти суровые времена, конечно, давно прошли, и немногочисленные короли и принцы давно получили право вступать в брак с кем хотят. Но ряд ограничений для венценосных особ все-таки сохранился.

Например, по правилам, придуманным для защиты королевского семейства Великобритании, самым высокопоставленным членам монаршей семьи не разрешается летать куда-либо вместе . Королева Елизавета II, например, не имеет права летать одним бортом со своим сыном Чарльзом, а принц Чарльз обязан летать разными самолетами с принцем Уильямом. Это правило действует для того, чтобы в случае авиакатастрофы британская корона не осталась без всех наследников.

Неудивительно, что, когда журналисты засекли на этой неделе принца Уильяма в аэропорту Гатвик в сопровождении всего своего благородного семейства (супруги Кейт и трех детей), многие задались вопросом, а дала ли королева Елизавета II свое соизволение на эту поездку . Ведь в случае с малолетними наследниками престола могут быть исключения, но только если такие путешествия одобрены ее величеством.

Неопределенная легкость бытия Фото: ТАСС/Zuma/Christopher Tamcke

При этом, когда принцу Джорджу — старшему сыну Уильяма и третьему в очереди претенденту на престол — стукнет 12 лет (сейчас ему восемь), его также безоговорочно «отсадят» от отца. Пока же герцогу Кембриджскому Уильяму просто приходится загодя получать особое разрешение своей царствующей бабушки на полеты в компании всей семьи.

Как дети, ей-богу

Суд в Мадриде вынес на этой неделе необычное решение, предписав разведенной паре совместную опеку над собакой: некогда общий питомец отныне будет по очереди жить по месяцу у каждого из бывших супругов . Такое решение было принято на основании экспертиз, показавших, что собака по кличке Панда эмоционально привязана к обоим людям. При этом судьи распорядились поделить поровну расходы на содержание и лечение животного и даже фотографии, на которых разбежавшаяся пара изображена вместе с собакой.

В большинстве стран мира законодательство не особо четко регулирует, кому должны доставаться домашние питомцы в случае расставания. И обычно вопрос о владении решался разводящимися супругами полюбовно или на основании того, на чьи деньги была приобретена собака или кошка. Но порой вопрос о том, с кем будет жить любимец, решался в судах. Когда-то, например, суд в Нюрнберге посчитал недопустимым отрывать животных друг от друга, оставив всех четверых собак супруге. А суд канадского города Варбург впервые в мировой судебной практике решил, что бывший супруг должен платить алименты на содержание четырехлетнего сенбернара.

Фото: ТАСС/YAY/Morozova Tatiana

В ряде американских штатов при разделе животных к разводящимся супругам применяются те же нормы, что и для установления опеки над детьми. Суд, например, учитывает, кто кормил животное, больше ухаживал за ним, водил на ежедневные прогулки и к ветеринару.

Мастера копипаста

Китайцев многие и не раз обвиняли в краже интеллектуальной собственности и последующих подделках под оригинальный бренд с минимальными изменениями. Чего стоят только одни кроссовки Abibas, в изобилии присутствующие на вещевых рынках. На днях в СМИ всплыла одна забавная история, демонстрирующая, что китайцы с легкостью «переделывают» и людей .

Рианна Мейер — девушка, знаменитая в Нидерландах, о чем свидетельствуют ее миллион подписчиков в Instagram и неофициальный титул инфлюенсера, — обнаружила свой снимок с бойфрендом Атией , сделанный в Швейцарии в 2019 году, в сцене одного китайского сериала. Фото было использовано в рамке в качестве реквизита, но самое забавное, что лицо самой Рианны на фоне швейцарского озера Люцерн заменили на лицо китайской актрисы .

Фото: instagram.com/rianne.meijer Кадр из китайского сериала и реальная фотография Рианны Мейер с бойфрендом

«Они неплохо смотрятся вместе, я не против!» — пошутила девушка, рассказывая об истории с подменой лиц на фотографии, добавив, что их с парнем этот эпизод совсем не расстроил, а, напротив, повеселил. Тем более что позднее создатели сериала связались с голландкой и принесли ей свои извинения. Зато некоторых китайских пользователей соцсетей сей инцидент возмутил: непонятно, почему нельзя было найти иностранца и сфотографироваться с ним вместо воровства чужого снимка.