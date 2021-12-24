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Экс-офицер СБУ назвал возможные цели провокации с химоружием в Донбассе

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Целью провокации с химическим оружием в Донбассе станут места массового скопления людей. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

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«Жертвами провокаций должны стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, Прозоров предположил, что организация провокаций с химоружием нацелена на искусственное создание вины России в происходящем.

Также экс-полковник СБУ указал на опыт западных спецслужб в организации провокаций и привел в пример «Белые каски».

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа. По его словам, ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил, что организаторы провокаций решили воспользоваться аналогичным опытом из Сирии, когда члены неправительственной организации «Белые каски» снимали фейковые видео для новостей о якобы химических атаках, совершенных режимом президента Башара Асада. Тогда, как отметил депутат, сфабрикованной информации большинство жителей Европы поверили.

Теперь же, по его мнению, с целью создания фейка может быть осуществлена газово-химическая атака на территории Луганской и Донецких областей Украины в приграничной зоне с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), чтобы затем обвинить их и Россию в содеянном.

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