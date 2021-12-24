Экс-офицер СБУ назвал возможные цели провокации с химоружием в Донбассе

Целью провокации с химическим оружием в Донбассе станут места массового скопления людей. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.

«Жертвами провокаций должны стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», — приводит его слова «РИА Новости».

Кроме того, Прозоров предположил, что организация провокаций с химоружием нацелена на искусственное создание вины России в происходящем.

Также экс-полковник СБУ указал на опыт западных спецслужб в организации провокаций и привел в пример «Белые каски».

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа. По его словам, ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий допустил, что организаторы провокаций решили воспользоваться аналогичным опытом из Сирии, когда члены неправительственной организации «Белые каски» снимали фейковые видео для новостей о якобы химических атаках, совершенных режимом президента Башара Асада. Тогда, как отметил депутат, сфабрикованной информации большинство жителей Европы поверили.

Теперь же, по его мнению, с целью создания фейка может быть осуществлена газово-химическая атака на территории Луганской и Донецких областей Украины в приграничной зоне с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), чтобы затем обвинить их и Россию в содеянном.