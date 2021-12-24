Haberturk узнал о роли Турции в военной операции НАТО в Донбассе

Турция может принять участие в военной «антироссийской операции» НАТО на Украине и даже возглавить ее. Об этом в четверг, 23 декабря, пишет турецкое издание Haberturk.

Автор статьи Цетинер Цетин считает, что Запад разрабатывает план, согласно которому при возможном вторжении России на Украину планируется переброска около 35-40 тыс. специально обученных солдат. Объединённая оперативная группа повышенной готовности (VJTF), командование которой в 2021 году принадлежит Турции возглавит эту операцию, сообщил журналист.

«Согласно запланированному плану военных действий с участием различных подразделений НАТО, VJTF будет поручено координировать и выполнять этот процесс», — отметил Цетин.

Он подчеркнул, что разработанные в штаб-квартире в Брюсселе планы готовятся на базе «Сил реагирования НАТО».

По мнению автора, «возникает очень рискованная ситуация», если Турция возглавит военную операцию в случае возможного вторжения РФ на Украину, так как у Анкары возникает риск ухудшить отношения с Москвой.

23 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке, написало о якобы наращивании войск РФ на границе с Украиной. Эксперты заявили, что изучили спутниковые снимки и увидели, что РФ якобы с ноября переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения, а также системы ПВО.

В это же день президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».