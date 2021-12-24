Брошенная матерью в овраг под Саратовом девочка может лишиться пальцев

У девочки, выброшенной матерью в овраг в Саратовской области наблюдается обморожение 25% поверхности тела, ей может грозить ампутация пальцев. Об этом 24 декабря рассказал главврач областной детской клинической больницы Михаил Свинарев.

Он отметил, что некоторые участки тела ребенка обморожены до четвертой, самой высокой степени, поскольку девочка около пяти часов провела на морозе в бессознательном состоянии.

По его словам, клиническая смерть, в состоянии которой девочку доставили в Актарскую больницу, объясняется тем, что она была практически задушена.

«У нас существуют риски, что всё это может дойти до ампутации пальцев на руках и ногах. Ну и удушение — это тяжелейшая гипоксия, повреждение головного мозга, легких. Поэтому пока состояние ребенка критическое. Плюс остановка сердца», — сказал он телеканалу «360».

Свинарев подчеркнул, что ожидать быстрого выздоровления не стоит, на данный момент основная задача врачей — стабилизировать состояние ребенка.

Днем ранее в региональном минздраве рассказали, что накануне ночью девочку перевезли из Аткарска в Саратовский областной центр бортом санавиации, и теперь врачи прикладывают героические усилия, чтобы спасти ее.

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

В ходе предварительного расследования установлено, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Так она удерживала детей до тех пор, пока те не перестали подавать признаки жизни. После этого женщина вынесла детей на улицу, оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, и скрылась в неизвестном направлении.

СК по региону возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Сотрудники полиции задержали 43-летнюю подозреваемую в другом городе Саратовской области.