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Найденная в Саратовской области девочка пережила клиническую смерть

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Девочка, найденная в овраге в одном из сел Саратовской области, пережила клиническую смерть. Об этом 23 декабря сообщила на своей странице в Instagram уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

По ее словам, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое. Также он отметила, что девочка перенесла клиническую смерть.

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«Реанимация скорой помощи детской областной ее откачала. Ребенок борется за жизнь! Главное, чтобы хватило силенок. Врачи делают невозможное… Помолитесь за малышку»,— говорится в сообщении.

Ранее, 23 декабря, минздрав Саратовской области рассказал о состоянии найденной в овраге девочки. Как отметили в ведомстве, ребенок остается в критическом состоянии, врачи прикладывают героические усилия, чтобы спасти девочку. Накануне ночью ее перевезли из Аткарска в Саратовский областной центр бортом санавиации.

Двух детей (пяти и восьми лет) нашли в селе Прокудино Аткарского района Саратовской области днем 22 декабря.

И мальчик, и девочка были доставлены в больницу, причем малышка попала в реанимацию. Позднее мальчик скончался.

В ходе предварительного расследования установлено, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Так она удерживала детей до тех пор, пока те не перестали подавать признаки жизни. После этого женщина вынесла детей на улицу и оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома.

СК по региону возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Сотрудники полиции задержали подозреваемую в другом городе Саратовской области.

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