В Саратовской области нашли в овраге двух детей без верхней одежды

В селе Прокудино Саратовской области были найдены двое детей без верхней одежды, один из них погиб. Об этом в среду, 22 декабря, сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по региону.

По предварительным данным, детей обнаружили в овраге. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

По факту произошедшего проводится проверка.

Как уточнил источник «Известий», мать детей не заявляла об их пропаже. Собеседник рассказал, что женщина одна воспитывала ребят. По какой причине несовершеннолетние ушли так далеко от дома, пока не установлено.

Ранее, 1 декабря, в поселке Прогресс Амурской области погиб младенец. Он захлебнулся во время купания в ванне. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».