Дело возбудили после гибели младенца в ванной в Приамурье

В поселке Прогресс Амурской области погиб младенец. Он захлебнулся во время купания в ванне. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 29 ноября. По предварительным данным, в момент происшествия мамы мальчика не было дома. С двумя ее малолетними детьми находился гражданский муж.

Мужчина ненадолго оставил двух мальчиков, трех лет и 10 месяцев, в ванне одних, а когда вернулся, обнаружил, что самый младший из них захлебнулся.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Также прокуратура проверяет исполнение законодательства о защите прав несовершеннолетних. Ведомство должно дать оценку работы органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и проверить, как родители выполняли обязанности по воспитанию ребенка, пишет Амурская служба новостей.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Челябинской области, двухлетний пасынок которого погиб, выпив растворитель. Следствие установило, что сожитель матери принес бутылку с растворителем в квартиру и оставил в доступном для ребенка месте.