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В отношении матери брошенных в овраге под Саратовом детей возбудили дело

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В отношении матери найденных в овраге в селе Прокудино Саратовской области детей, один из которых погиб, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

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«В отношении 43-летней жительницы Аткарского района возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 - пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»)», — говорится в тексте.

По версии следствия, утром 22 декабря дома по улице 2-я Заречная в селе Прокудино мать попыталась задушить пятилетнюю дочь и восьмилетнего сына, после того как рассердилась на детей за непослушание. Сначала она шарфом перекрыла доступ кислорода сыну, затем — дочери. Когда дети перестали подавать признаки жизни, женщина отнесла их в овраг недалеко от дома и скрылась.

Сотрудники полиции задержали мать в другом городе Саратовской области. С ней в настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

Как уточнил источник «Известий», мать детей не заявляла об их пропаже. Собеседник рассказал, что женщина одна воспитывала ребят.

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