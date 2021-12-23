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В США призвали поставить России ультиматум о возвращении Крыма

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Вашингтону нельзя идти на уступки России, Североатлантический альянс (НАТО) и Соединенные Штаты должны воспользоваться ситуацией и потребовать от властей России «возвращения Крыма в состав Украины». Об этом 21 декабря заявил бывший посол США в РФ Майкл Макфол.

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В опубликованной в The Washington Post статье он подчеркнул, что Москва любит озадачить оппонента ультимативными требованиями, говоря, в частности, о требованиях безопасности от РФ к НАТО. Вместе с тем он заметил, что Россия ведет диалог в основном с Вашингтоном, «через головы» союзников.

По этой причине, заявил Макфол, нельзя идти на поводу у России.

«Чтобы возродить договоры, соглашения и многосторонние организации, которые помогли укрепить европейскую безопасность в конце Второй мировой войны, <...> Россия должна вернуть Крым Украине», — отметил он.

Ранее, 17 декабря, МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

10 октября советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что у страны есть возможность вернуть Крым за «пять минут». Комментируя данное заявление, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве не рассматривают вопрос о принадлежности Крыма.

29 сентября правительство Украины утвердило стратегию «деоккупации Крыма». Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Киев в этом вопросе взаимодействует со странами-партнерами и международными организациями.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Между тем Украина считает полуостров своей территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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