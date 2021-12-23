Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Астрономы открыли минимум 70 планет-изгоев в Млечном пути
Мир
Путин заявил об обмане со стороны НАТО в вопросе нерасширения альянса на восток
Экономика
На Украине предупредили о «вечных» санкциях против «Северного потока – 2»
Культура
Премьеру фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом перенесли почти на год
Общество
В Мурманской области выявили первый случай «Омикрон»-штамма
Общество
Горячее водоснабжение в Улан-Удэ пообещали восстановить к субботе
Общество
Дептранс предупредил московских водителей о 10-балльных пробках
Экономика
Международные резервы России выросли за неделю до $626,3 млрд
Мир
В США заявили о производстве Саудовской Аравией ракет с помощью Китая
Общество
Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут
Сюжет:

В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программа «Дальневосточная ипотека» дала импульс жилищному строительству в ДФО, около 2,96 млн кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию на Дальнем Востоке в 2022 году. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по итогам ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в четверг, 23 декабря.

В ходе пресс-конференции российский лидер сказал, что низкие ставки по ипотечным кредитам ведут к подорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден, поскольку количество людей, улучшающих свои жилищные условия, растет.

«Дальневосточный Сан-Франциско»: Владивосток превратят в город-миллионник
Преобразования поспособствуют развитию всего региона

Кроме того, Путин заявил, что депопуляция в Приморском крае происходит не только из-за подорожания жилья. Для решения этой проблемы в регионе он призвал развивать экономику, создавать современные рабочие места. Также он напомнил о развитии крупного судостроения на Дальнем Востоке.

По словам Чекункова, льготные кредиты пользуются повышенным спросом. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей.

«С помощью этого механизма уже улучшили жилищные условия более 30,7 тыс. дальневосточников, выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей, всего подано 119,5 тыс. заявок на льготные кредиты», — цитирует Чекункова пресс-служба Минвостокразвития.

В сентябре вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что программа реновации городов Дальнего Востока затронет столицы округов и некоторые другие города, требующие внимания. Для реализации этого решения может потребоваться 500 млрд рублей.

Трутнев рассказывал, что мастер-план по реновации городов округа будет собран к 2023 году, после чего начнется практическая работа. В 2022 году будет готова концепция проекта.

Вице-премьер заявил, что дальневосточные города нужно привести в порядок, так как качество городской среды в регионе ниже среднероссийского. Свою позицию полпред озвучил на фоне предложения Чекункова о создании в регионе нового города-спутника.

Путин провел пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие были аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008-го по май 2012 года.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021