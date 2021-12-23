В ДФО запланировали возвести около 3 млн кв. м жилья в 2022 году

Программа «Дальневосточная ипотека» дала импульс жилищному строительству в ДФО, около 2,96 млн кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию на Дальнем Востоке в 2022 году. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков по итогам ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина в четверг, 23 декабря.

В ходе пресс-конференции российский лидер сказал, что низкие ставки по ипотечным кредитам ведут к подорожанию жилья, но и позитивный эффект от них для российских семей очевиден, поскольку количество людей, улучшающих свои жилищные условия, растет.

Кроме того, Путин заявил, что депопуляция в Приморском крае происходит не только из-за подорожания жилья. Для решения этой проблемы в регионе он призвал развивать экономику, создавать современные рабочие места. Также он напомнил о развитии крупного судостроения на Дальнем Востоке.

По словам Чекункова, льготные кредиты пользуются повышенным спросом. Средний размер выданного кредита по программе составляет 3,92 млн рублей.

«С помощью этого механизма уже улучшили жилищные условия более 30,7 тыс. дальневосточников, выданы займы на сумму более 120,6 млрд рублей, всего подано 119,5 тыс. заявок на льготные кредиты», — цитирует Чекункова пресс-служба Минвостокразвития.

В сентябре вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что программа реновации городов Дальнего Востока затронет столицы округов и некоторые другие города, требующие внимания. Для реализации этого решения может потребоваться 500 млрд рублей.

Трутнев рассказывал, что мастер-план по реновации городов округа будет собран к 2023 году, после чего начнется практическая работа. В 2022 году будет готова концепция проекта.

Вице-премьер заявил, что дальневосточные города нужно привести в порядок, так как качество городской среды в регионе ниже среднероссийского. Свою позицию полпред озвучил на фоне предложения Чекункова о создании в регионе нового города-спутника.

Путин провел пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие были аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008-го по май 2012 года.