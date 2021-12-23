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Пресс-конференция Путина продлилась 3 часа 56 минут
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Путин оценил влияние запуска ВСМ на авиасообщение между Москвой и Петербургом

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Запуск высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом сделает бессмысленным авиасообщение между этими городами. Об этом заявил в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин в четверг, 23 декабря.

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«Это очевидно, потому что из центра Москвы в центр Петербурга — сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать иногда занимает полтора. Поэтому авиация на этом «плече» становится бессмысленной», — констатировал президент.

Он отметил, что экономику проекта следует просчитать с учетом международного опыта. Путин призвал экспертов проанализировать мировой опыт использования ВСМ в других странах, например в Китае, где существует много подобных систем железнодорожной связи, указывает «Газета.Ru».

«Для нашей страны это (ВСМ. — Ред.) важно и востребовано на определенных расстояниях: где-то более эффективно начинает работать авиация. Это всё пока изучается на экспертном уровне», — сказал российский лидер.

Он допустил, что, если высокоскоростная магистраль Москва–Санкт-Петербург будет построена, одной из промежуточных остановок поезда может стать Великий Новгород.

Маршрут Москва–Санкт-Петербург считается одним из самых высокодоходных для российских авиакомпаний. В апреле 2019 года Путин поддержал идею проектирования ВСМ между двумя городами. Стоимость строительства оценивалась в 1,5 трлн рублей.

В сентябре 2020 года сообщалось, что строительство магистрали планируется начать в 2021 году. В марте «Известия» сообщали, что процесс подготовки к строительству ВСМ находится в активной фазе.

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