Запуск строительства магистрали Москва–Петербург запланировали на 2021 год

Строительство высокоскоростной магистрали Москва–Санкт-Петербург планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил первый замминистра транспорта РФ Иннокентий Алафинов 28 сентября в рамках Российской недели государственно-частного партнерства.

«Мы начинаем со следующего года реализацию первого этапа ВСМ. Это выход из Москвы. Он будет реализован до 2024 года», — передает его слова ТАСС.

Полностью проект может быть реализован в 2027 году.

По словам Алафинова, если на уровне Госсовета РФ будет поддержана инициатива по реализации проекта, то это станет первым проектом подобного рода, реализованным на железной дороге.

Ранее, в апреле 2019 года, президент России Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва–Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценили в 1,5 трлн рублей.

По словам начальника центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрия Катцына, в 2024 году также планируется запустить ВСМ Москва – Нижний Новгород. Эта дорога станет частью проекта строительства магистрали между Москвой и Петербургом.

Привлечь средства для финансирования строительства планировалось за счет капитального гранта из российского бюджета, средств Фонда национального благосостояния, «Российских железных дорог» и сторонних инвесторов.