Умер режиссер Василий Давидчук

Скончался режиссер, актер и педагог Василий Давидчук. Об этом в четверг, 23 декабря, сообщает телеканал «Культура».

Режиссер умер в возрасте 78 лет. Причина смерти кинематографиста не называется.

Давидчук — выпускник ГИТИСа, карьеру начинал как актер, однако стал телережиссером.

С 1971 года был режиссером-постановщиком литературно-драматической редакции Центрального телевидения. Снял более ста телевизионных фильмов, телеспектаклей и документальных картин, среди которых «Право на выбор», «Бумеранг» из цикла «Следствие ведут знатоки», «Рудольфио» по рассказу Валентина Распутина.

С 2001 по 2018 год Давидчук преподавал в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.