Путин назвал своим долгом поддерживать спортивную форму

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 23 декабря, заявил, что считает своим долгом поддерживать форму.

«Спортом я действительно занимаюсь, потому что считаю это своим долгом, так как обязан поддерживать форму, без которой трудно работать в том графике, в котором я работать обязан, выполняя поручения российского народа», — заявил на пресс-конференции Путин.

Кроме того, глава государства, отвечая на вопрос журналиста о досуге, добавил, что за работой блогеров ему не удается следить.

8 октября Путин поручил правительству утвердить концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года. Кроме того, глава государства распорядился повысить доступность спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций для детей, семей с детьми и других категорий населения «в целях организации занятий физической культурой и спортом во внеурочное время».

В сентябре Путин поручил регионам к 2024 году довести финансирование на развитие массового спорта до 2% в общем объеме расходов. Он отметил, что механизм развития и поддержки массового спорта на всех уровнях нужно дополнительно проработать.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.