World Athletics утвердила критерии заявок на нейтральный статус для россиян

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) изменила процесс и критерии подачи заявок на получение нейтрального статуса российским спортсменам, который необходим для участия в международных соревнованиях 2022 года. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба World Athletics на официальном сайте.

Так, заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). В них должна содержаться полная информация о подающем заявку спортсмене. В частности, атлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования.

Кроме того, заявки должны быть поданы максимум за четыре недели до крайнего срока подачи заявок на участие в международных соревнованиях. При этом от заявителя могут потребовать пройти дополнительное тестирование перед предоставлением нейтрального статуса.

Согласно постановлению международной ассоциации, российские атлеты в следующем году смогут принять участие в летнем чемпионате мира в американском Юджине (июль), зимнем мировом первенстве в Белграде (март), летнем чемпионате Европы в Мюнхене (август), командном чемпионате мира по спортивной ходьбе в Омане (март), чемпионате мира по полумарафону в Китае (ноябрь) и чемпионату Европы по кроссу в Италии (декабрь).

World Athletics также постановил, что на любых других международных стартах 2022 года (включая чемпионат мира для спортсменов до 20 лет) российские спортсмены, имеющие нейтральный статус, могут выступать без какой-либо квоты. Легкоатлеты до 15 лет получат право выступать на международных стартах в нейтральном статусе без предварительной подачи заявок.

Ранее, 1 декабря, совет World Athletics принял решение допустить до участия в чемпионатах мира и Европы 2022 года не более 20 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.

В мае World Athletics одобрила 23 заявки россиян на выступление в нейтральном статусе на международных соревнованиях в 2021 году. Отмечалось, что только они соответствуют критериям отбора для участия в международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов.

Членство ВФЛА в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. Так, в сентябре 2020 года World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты восстановления ВФЛА до 1 марта 2021 года. В марте совет организации одобрил план восстановления ВФЛА в международных правах.

На время приостановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной федерации отечественные легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.