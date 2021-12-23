Путин отметил удобство современных средств связи

Президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе большой пресс-конференции отметил качество современных средств связи.

Разница в расстоянии при этом не играет значительной роли, подчеркнул он.

«В целом работа налажена должным образом. Но общение с какими-то близкими, с друзьями, с коллегами, с которыми нужно со всеми встретиться, рядом посидеть, этого, конечно, не хватает, я думаю, что так же, как любому другому человеку», — заключил он.

В условиях пандемии многие мероприятия с участием президента РФ проходят в режиме видеосвязи. Так, глава государства проводит совещания с Советом безопасности и правительством.

Кроме того, в режиме видеоконференции проходят и международные переговоры. Только в декабре Путин провел беседы по защищенным каналам связи с президентом США Джо Байденом и китайским лидером Си Цзиньпином.

Владимир Путин провел пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие были аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.