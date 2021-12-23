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В раде рассказали о рисках раздела Украины между тремя странами

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Существуют риски раздела Украины между тремя странами. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский.

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По его словам, слабость Киева играет на руку Польше, Венгрии и Румынии и дает им возможность пересмотреть историю региона.

«Эти попытки <…> ставят под сомнение законность пребывания в составе Украины Закарпатья, Буковины и Западной Украины, естественно», — приводит его слова сайт ukranews.com.

Политик отметил, что Варшава, Будапешт и Бухарест раздают жителям перечисленных областей свои паспорта, создавая потенциально взрывоопасную ситуацию. Например, по мнению Бужанского, Венгрия открыто ведет политику, направленную на отторжение нескольких регионов, и может ввести войска для «защиты венгерского населения».

15 ноября экс-глава донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной горно-штурмовой бригады ВСУ.

Он отметил, что «наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, не оставляет людей равнодушными».

Ранее, 13 ноября, экс-глава закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль перечислил регионы страны, которые могут войти в состав России.

Так, по его словам, под угрозой находятся Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская и Одесская области. По его словам, именно в этих регионах наиболее всего ощущаются пророссийские настроения.

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