Украинский генерал назвал регионы страны с «пророссийскими настроениями»

В ряде регионов Украины сильны пророссийские настроения, поэтому они могут вскоре перейти в состав РФ. Такое мнение в субботу, 13 ноября, высказал экс-глава закарпатской областной государственной администрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль.

«Под угрозой проекта «Новороссия» <…> — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, именно в этих регионах наиболее всего ощущаются пророссийские настроения.

Он отметил, киевские власти говорят, что «всё хорошо, всё спокойно», однако, как считает Москаль, это не так.

11 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что представители администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена озвучили на брифинге опасения о возможной подготовке Россией вторжения на Украину. США обсудили возможные планы РФ после появления «секретной информации», которой владеют только Штаты.

При этом, как отметило агентство, Россия не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

После появления данных публикации первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения. Он подчеркнул, что Россия никогда не планировала атаки на Украину и не планирует.

В свою очередь, президент России Владимир Путин сказал, что заявления о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими.