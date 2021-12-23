Путин оценил возможность признания «Талибана»

Хотелось бы, чтобы отношения России и Афганистана складывались наилучшим образом, но что касается признания движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), в этом вопросе нужно исходить из реалий. Об этом 23 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Отвечая на вопрос о перспективах признания власти талибов в Афганистане, российский лидер указал, что Москва будет исходить из реалий и «из того, что все-таки силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы».

«Что касается признания, то мы работаем консолидированно со всеми участниками международного общения, у нас есть своя позиция, я сейчас ее достаточно ясно изложил, мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», — сказал он.

Глава государства выразил надежду на то, чтобы отношения между РФ и Афганистаном складывались наилучшим образом. По его словам, это не праздный вопрос, поскольку у России открыты границы со среднеазиатскими республиками и возможное проникновение экстремистских элементов не может не вызывать тревоги.

Путин подчеркнул, что Афганистану необходимо оказывать помощь, однако помогать должны в первую очередь те, «кто там присутствовал 20 лет, разрушал эту экономику».

По словам российского лидера, можно разморозить денежные резервы — афганские авуары в американских банках.

Ранее, 18 ноября, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов сообщил, что о политическом сотрудничестве РФ с новыми властями Афганистана пока речи не идет, Москва в полной мере учитывает санкции ООН в отношении движения «Талибан». По его словам, гуманитарная ситуация в Афганистане плохая, людям грозит голод.

17 ноября глава миссии ООН по содействию Афганистану Дебора Лайонс заявила, что талибы движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. По ее словам, в ООН увидели, что представители движения прислушиваются к организации.

9 сентября Путин отметил, что «авторы экспериментов» в Афганистане ретировались, а последствия приходится устранять всему мировому сообществу. Кризис в стране является результатом безответственной политики навязывания извне чужих ценностей, заявил он.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.