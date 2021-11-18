ООН отметила первые шаги «Талибана» к созданию инклюзивного правительства

Талибы (боевики радикального движения «Талибан», организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) движутся в сторону формирования инклюзивного правительства в Афганистане, но пока в недостаточном количестве. Об этом заявила глава Миссии Организации Объединенных Наций (ООН) по содействию Афганистану Дебора Лайонс в среду, 17 ноября.

«Мы увидели, что есть определенное движение, что они прислушиваются <...>. Этого еще недостаточно, но это показатель движения, что наталкивает меня на мысль, что нам надо продолжать оказывать давление по этому вопросу», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Афганистане, онлайн-трансляция ведется на сайте Организации.

На том же заседании Лайонс отметила, что в ООН опасаются подъема «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). По ее словам, представители «Талибана» не справляются с ростом террористической организации в Афганистане.

В свою очередь, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что реальна угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны. Также он сообщил, что Россия в ближайшее время направит в Афганистан медикаменты, продовольствие и товары первой необходимости.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.