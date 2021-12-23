Путин прокомментировал депопуляцию в Приморском крае

Депопуляция в Приморском крае происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Для решения данной проблемы в регионе нужно развивать экономику, создавать современные и интересные рабочие места. Об этом в четверг, 23 декабря, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Депопуляция происходит не только из-за того, что жилье дорожает. Однако льготная ипотека приводит не только к подорожанию, но и к улучшению условий жизни многих семей. Дальний Восток требует особого внимания, и это комплексная работа», — заявил Путин на пресс-конференции.

Владимир Путин проводит пресс-конференцию в 17-й раз. На мероприятие аккредитованы 507 журналистов, в том числе представители изданий, признанных в России СМИ-иноагентами.

Президент России проводит встречу с журналистами в формате большой пресс-конференции ежегодно с 2001 года. Мероприятие не проходило только в период, когда Путин занимал пост премьер-министра, то есть с мая 2008 по май 2012 года.

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