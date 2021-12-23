Азербайджан попросил Google убрать в картах армянские обозначения Карабаха

МИД Азербайджана обратился к компании Google с просьбой убрать в картах Google Maps армянские названия на территории Карабаха, находящейся под контролем Баку. Об этом в четверг, 23 декабря, заявила начальник управления пресс-службы азербайджанского дипведомства Лейла Абдуллаева.

«Перед компанией Google по официальным дипломатическим каналам поднят вопрос, связанный с использованием в приложении Google Maps сфальсифицированных названий территорий в Карабахе на армянском языке наряду с их официальными названиями на азербайджанском языке», — сообщила она.

Абдуллаева добавила, что руководству Google направлено письмо об искажении названий азербайджанских территорий и представлен список официальных географических названий соответствующих территорий.

Кроме того, она пояснила, что «согласно резолюциям ООН, принятым в рамках конференций по стандартизации географических названий, внесение полномочными органами каких-либо государств изменений в стандартизированные географические названия недопустимо».

26 ноября в Сочи 26 ноября прошли трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, азербайджанского лидера Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление. В нем указано, что стороны условились предпринять шаги по повышению уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.