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Невролог объяснил причину головной боли на морозе

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При резком понижении температуры воздуха у некоторых людей начинает болеть голова. Это объясняется чувствительностью рецепторов кожи, рассказал в четверг, 23 декабря, невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

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«Это реакция организма на температурные показатели. По всей коже головы располагаются рецепторы, при повышенной чувствительности они могут избыточно раздражаться на холоде, поэтому может возникнуть головная боль», — отметил он в беседе с радио Sputnik.

Невролог уточнил, что возникновение головной боли на морозе не означает наличие «грозной патологии». Кроме того, он посоветовал носить шапку на морозе.

При этом, врач обратил внимание на тот факт, что головные боли при низких температурах воздуха могут наблюдаться из-за высокого значения артериального давления.

«У сосудов головного мозга своя, особенная регуляция. Пока верхнее, систолическое артериальное давление не повышается до 200 мм, системы, которые стабилизируют кровоток в головном мозге, работают адекватно, и ничего с сосудами не происходит, в том числе на морозе», — объяснил Будик.

Помимо этого, по словам невролога, существует особый вид головной боли из-за холода у тех людей, у которых сильно раздражаются чувствительные окончания в ротовой полости.

«Это головная боль, которая появляется при поедании чего-то холодного, например, мороженого», — заключил нейрофизиолог.

2 декабря кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об аллергии на холод, которая проявляется, когда когда человек, например, соприкасается с холодными предметами или находится в комнате с кондиционером в летнее время года.

Аллергия на холод может проявляться у больных, страдающих аллергическими заболеваниями органов дыхания. Холод может спровоцировать сильный отек, обильные выделения из глаз, носа, а также приступы бронхиальной астмы.

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