Врач Хухрев дал советы по мерам безопасности в морозную погоду

Во время морозов необходимо тепло одеваться, не носить низкие носки и пить достаточное количество воды. Об этом в среду, 22 декабря, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Есть же старинная русская поговорка: держи ноги в тепле. У нас есть сейчас мода ходить в низеньких носочках в любую погоду. Я даже вчера видел таких людей. И это, конечно, может довести до проблем», — рассказал он в беседе с «Москвой 24».

Врач пояснил, что достаточное количество воды необходимо пить для того, чтобы кровь хорошо «ходила» и грела тело. От мороза капилляры сокращаются, а если есть недостаток жидкости, организм человека гораздо быстрее может охладиться, отметил он.

Кроме того, специалист не рекомендует носить маску на улице во время сильных холодов. По его словам, в этом случае влага быстро конденсируется, поэтому маска может превратиться в кусок льда и мешает человеку дышать.

Также Хухрев отметил, что растирать замерзшие участки тела снегом не стоит, так как это может только усугубить ситуацию.

«Обмороженная часть тела, как правило, теряет чувствительность. И люди, начиная «разогревать», только наносят дополнительную травму уже поврежденной коже», — пояснил врач.

Помимо этого, ещё одна частая ошибка при морозе— не брать дополнительную тёплую одежду при поездках на автомобиле, дополняет RT.

Ранее в этот день врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что при низких температурах маска быстро намокает и становится неэффективной, она даже может вызвать проблемы с кожей. Терапевт также предупредила, что при сильных морозах влажная корочка на маске замерзает, прикасается к щекам и может привести к обморожению.

За день до этого главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил, что сильные морозы особенно опасны людям, имеющим хронические заболевания органов дыхания. У них может появляться одышка, кашель, обострение заболеваний.