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Терапевт объяснила опасность ношения маски в мороз

Терапевт Чернышова объяснила опасность ношения маски в мороз
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При низких температурах маска быстро намокает и становится неэффективной, она даже может вызвать проблемы с кожей. Об этом 22 декабря заявила врач-терапевт Надежда Чернышова.

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«На улице носить маску не нужно. Если мы находимся далеко от людей, хотя бы в метре — полутора метрах, то маска не нужна. Когда мы дышим через маску, на ней оседает влага, а мокрая маска не помогает защититься от вирусов. На входе в помещение нужно сразу надеть чистую сухую маску», — сказал она «Вечерней Москве».

Терапевт также предупредила, что при сильных морозах влажная корочка на маске замерзает, прикасается к щекам и может привести к обморожению.

Ранее, 9 декабря, заместитель главного врача в клинике «СМ-Косметология», врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала, что воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи так же, как и сильное солнце. Чтобы снизить негативные последствия холодов врач посоветовала обратить внимание на прием БАДов. кроме того, она рекомендовала заменить увлажняющие летние крема на питательные и защищающие.

2 декабря кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об особенности проявления аллергии на холод. По ее словам, аллергия клинически проявляется в большинстве случаев в виде отека, покраснения открытых участков тела. При длительном пребывании на воздухе также может возникнуть холодовая крапивница, сопровождающаяся зудом и жжением. Терапия, объяснила врач, представляет собой лечение собственными иммунными клетками, которые выделяются из небольшого количества крови пациента.

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