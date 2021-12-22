Новый фокус: когда автомобилисты перестанут получать ошибочные штрафы

Госдума на днях одобрила в первом чтении законопроект о единых требованиях к установке дорожных камер для фото- и видеофиксации нарушений. Одновременно обсуждается еще целый ряд инициатив, касающихся дорожного движения и его участников. Что ждет автовладельцев в случае их одобрения — в материале «Известий».

В чем суть законопроекта о дорожных камерах

Законопроект о введении единых правил к установке дорожных камер Госдума приняла в первом чтении 17 декабря. Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком, главой комитета палаты по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом и первым зампредом этого комитета Ириной Рукавишниковой.

По словам Рукавишниковой, в настоящее время в законодательстве нет единых требований к специальным техническим средствам, осуществляющим фото- и видеофиксацию административных правонарушений в области дорожного движения в автоматическом режиме.

С 2008 года на российских дорогах появилось более 23 тыс. стационарных и передвижных камер фотовидеофиксации. ГОСТ, устанавливающий требования к ним и порядок их размещения на дорогах, существует с 2016 года и носит рекомендательный характер. Еще в 2019-м президент поручил разработать требования к дорожным камерам и систему, которая исключала бы штрафы с аппаратов, установленных с нарушением правил.

Представлявшая законопроект депутатам Рукавишникова предложила в качестве основы для новых правил взять уже имеющийся ГОСТ и «не изобретать велосипед». В случае одобрения документа правительство получит право определять требования к размещению и использованию дорожных камер наблюдения. Появятся правила по обозначению этих камер на дорогах, также будет определен порядок обработки и направления полученных данных в правоохранительные органы. Если камеры будут установлены не по правилам, то наказывать за нарушения, зафиксированные ими, не будут. Соответствующий проект постановления кабинет министров должен будет подготовить к третьему чтению.

Что говорят о новом законе эксперты

Специалисты отмечают, что камеры фотовидеофиксации снижают аварийность на дорогах в два раза. Профессор НИУ ВШЭ, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Михаил Блинкин рассказал о результатах недавно завершенного большого исследования о влиянии дорожных камер фото- и видеофиксации на аварийность.

«Получены абсолютно конкретные, совершенно независимые ни от депутатов, ни от политиков, ни от автомобилезащитников цифры по поводу того, что да, влияет, — говорит он. — И прежде всего это сокращает аварийность с тяжелыми последствиями. Это объективный инженерный факт, подтверждаемый статистикой. По большому счету, если брать очень большой регион, например все дороги Московской области, эффект абсолютно конкретный, доказуемый».

Согласно данным исследования ВШЭ, в местах работы камер количество погибших в летний и зимний периоды снижается на 70%, количество раненых в летний период снижается на 55%, в зимний период — на 40%, а общее количество ДТП в летний период уменьшается на 54%, в зимний период — на 50%.

Эксперт отметил, что с инженерной точки зрения Россия, которая вступила в «эпоху большой автомобилизации» не так давно, на рубеже 1980–1990-х годов, не отстает от самых развитых стран.

«По части всего оборудования, которое мы повесили на дорогах для контроля за водителем, мы весь мир скоро опередим, а Москва уже опередила», — говорит он.

Это, по словам эксперта, позволило серьезно улучшить ситуацию на дорогах.

«У нас условно на 10 тыс. автомобилей гибнет меньше народу, чем это было 10, 20 и тем более 30 лет назад, кардинально меньше, — отмечает Блинкин. — Мы не говорим, что хорошо, когда 15 тыс. гибнет, но были годы, когда гибло 30 тыс. В Москве в 2010-х ежегодно гибла где-то тысяча человек. Сейчас втрое меньше. 300 — тоже ужасная цифра, но это втрое меньше».

Эксперт отметил отставание нашей страны от мировой практики лишь в «институциональной части». Он выступает за то, чтобы «на дороге не было ни прокурора, ни патриарха», а только участник дорожного движения.

«Исключения из общих правил, даже минимальные, должны быть сделаны по образцу немцев, шведов, кого угодно — кортеж президента, неотложные службы, самый минимум, — говорит Блинкин. — Не может несчастный инспектор ГАИ думать: «Какой-то номер особый, удостоверение, мигалка, не, лучше с ним не связываться». Это всё феодальные глупости, это мы должны поменять. А с точки зрения техники, той же фотовидеофиксации, знаков, сигналов мы твердо придерживаемся мировых конвенций и не являемся отстающей страной ни в коей мере».

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с «Известиями» отметил, что в профилактике безопасности на дорогах роль камер «критична».

— Сотрудники ГИБДД не могут осуществлять контроль на всех опасных участках дороги в круглосуточном режиме, а альтернативы камерам человечество пока не придумало, — говорит эксперт. — Тем более постоянно появляются новые вызовы, хулиганство за рулем, использование смартфонов во время движения.

Он напомнил, что на заседании Госсовета два года назад президент «очень четко сформулировал цели установки видеокамер — снижение аварийности и сохранение жизней людей».

— Камеры должны работать на повышение безопасности, снижение смертности, но главное — на предупреждение нарушений ПДД. Например, в Москве и Московской области, пусть это многим и не нравится, водить начали по правилам. Так что принимаемые и рассматриваемые Госдумой законопроекты должны учитывать лучшие практики, наработанные регионами, — подчеркивает Хайцеэр.

Что ждет автомобилистов

Параллельно с законопроектом о единых правилах к установке дорожных камер готовится еще ряд нововведений, касающихся автомобилистов. Так, московские депутаты могут направить на рассмотрение Госдумы предложения, касающиеся фиксации с помощью камер нарушения автомобилями предельно допустимого уровня шума. В настоящее время мэрия тестирует соответствующие устройства.

В Минюсте готовится проект нового Кодекса об административных правонарушениях, в котором, как ожидается, будет расширена формулировка, позволяющая выписывать штрафы за использование мобильного телефона за рулем. Также рассматривается введение штрафов за опасное вождение. Взыскание за это нарушение в размере 3 тыс. рублей было добавлено в проект нового КоАПа. Также обсуждается внесение в кодекс понятия контроля средней скорости. Однако сроки принятия документа пока неизвестны.