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Постановление на место: за незаконные штрафы для водителей хотят наказывать

Почему все признают наличие таких нарушений, и как можно исправить эту ситуацию
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Постановление на место: за незаконные штрафы для водителей хотят наказывать
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2021-11-28 14:57:58
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В Госдуме предлагают ввести штрафы для должностных лиц за незаконное привлечение водителей к административной ответственности. Как выяснили «Известия», такой законопроект уже направлен на отзыв в правительство. Его авторы отмечают в пояснительной записке, что водители в России нередко сталкиваются с получением постановлений о правонарушениях, которых они не совершали. В большинстве фракций эту инициативу поддерживают. Эксперты наличие таких незаконных штрафов признают, однако более эффективной мерой считают сокращение количества установленных на дорогах камер.

Когда нарушения не было

Исходя из законопроекта, который имеется в распоряжении «Известий», КоАП предлагается дополнить новой статьей 12.38, предусматривающей штрафы для должностных лиц за «незаконное привлечение собственника (владельца) транспортного средства к административной ответственности».

Как уточнили авторы документа, депутаты Ярослав Нилов и Дмитрий Свищев, предложенные ими нормы уже направлены на отзыв в правительство.

Постановление на место
камера автомобиль знак
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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«Очень часто водители сталкиваются с получением постановлений об административных правонарушениях, которые не были совершены. При этом о незаконности привлечения к ответственности свидетельствуют материалы, полученные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств: на фото попала чужая машина, сплошную пересекла не машина, а ее тень, штраф за превышение скорости выписан на автомобиль, находящийся в этот момент на эвакуаторе, и другие», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также там уточняется, что даже при очевидных признаках отсутствия административного правонарушения такие постановления всё равно выносятся. Как полагают авторы, это связано и с тем, что лишь немногие водители будут обжаловать такие штрафы в суде.

«В настоящее время обжалуется лишь около 10% всех неправомерных административных штрафов, поскольку водителю часто проще заплатить такой штраф, чем тратить время и силы на разбирательства. Следует отметить, что в КоАП РФ отсутствует административная ответственность должностных лиц за неправомерные, незаконные постановления об административных правонарушениях», — отмечается в документе.

Штрафовать должностное лицо, подписавшее постановление по делу об административном правонарушении, авторы предлагают в размере наложенного на водителя взыскания, но в размере не менее 5 тыс. рублей.

Как заявил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, новые нормы позволят сократить поток незаконных постановлений в отношении водителей, а также защитить их права.

Постановление на место
кодекс авто штраф
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Лично мне известны просто вопиющие случаи. Например, штраф за превышение скорости и езду по полосе общественного транспорта выписали владельцу машины в тот момент, когда его автомобиль перевозил эвакуатор. Такое «письмо счастья» направили владельцу, который вынужден заплатить штраф. Потому что лучше отдать деньги со скидкой, чем доказывать, что ты не верблюд, — привел он пример.

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В Минюсте РФ «Известиям» сообщили, что законопроект на отзыв пока не поступал. В комитете по транспорту Госдумы заявили, что обязательно внимательно изучат предложения депутатов, когда документ будет внесен в Госдуму.

Также редакция направила запрос в правительство.

Злободневная тема

В большинстве фракций законопроект поддерживают, однако предлагают его внимательно изучить.

— Я выскажу лично свое мнение. Идея правильная, здравая, думаю, что мы можем ее поддержать. Но ее нужно детально проработать с комитетом по законодательству, чтобы не возникло дублирования норм. Хотя в целом это злободневная тема, такие обращения водителей о несправедливости вынесенного наказания поступали и ко мне, — заявил «Известиям» зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Валерий Гартунг.

В КПРФ также допускают поддержку законопроекта после его изучения.

— Всё, что направлено на защиту интересов населения, мы поддержим, — сообщили в партии.

Постановление на место
центр организаци дорожного движения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В ЛДПР «Известиям» заявили, что уже ознакомились с текстом законопроекта и готовы за него проголосовать. В «Единой России» и во фракции партии «Новые люди» дадут оценку новым нормам после того, как они будут внесены в Госдуму.

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Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в разговоре с «Известиями» проблему незаконно выписанных штрафов признал.

— Проблема действительно есть. У нас система фото- и видеофиксации нарушений построена таким образом, что материалы с камер должны отсматривать профильные сотрудники. Однако объем данных слишком большой. При этом регулярно звучит, что эти материалы будет отслеживать какая-то нейросеть, которая так и не появилась, — посетовал эксперт.

Именно поэтому, считает Антон Шапарин, нередки случаи, когда штрафы выписываются на тень автомобиля или, например, на клоны номеров из разных регионов.

— Такие ситуации действительно часты, и ответственности за это никто не несет. Однако, если этот законопроект примут, мы можем столкнуться с кадровым голодом в этой сфере. Так как ошибки тут неминуемы, а работа неблагодарная — каждый день нужно отсматривать тысячи материалов, что невозможно без потери концентрации и внимания, — отметил он.

По его мнению, более правильным было бы сократить количество установленных на дорогах видеокамер. Только в Москве их больше, чем во всей Франции, заметил эксперт.

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