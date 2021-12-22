Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро
В ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 станций метро и три новые ветки метрополитена. Об этом 22 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления с отчетом в Мосгордуме.
«В ближайшие годы мы планируем на 50–60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии, и открытие трех новых веток метрополитена», — сказал градоначальник.
По его словам, в 2023–2024 годах планируется открыть оставшиеся два Московских центральных диаметра.
7 декабря в ходе церемонии открытия пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро в Москве президент России Владимир Путин призвал сохранять высочайшие темпы развития Московского метрополитена. За последние 10 лет столичная подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК, отметил он.
2 ноября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с 2022 по 2024 год запланировано строительство новых станций на восьми линиях Московского метрополитена.