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Собянин анонсировал строительство в Москве не менее 50 станций метро

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В ближайшие годы в Москве планируют открыть 50–60 станций метро и три новые ветки метрополитена. Об этом 22 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления с отчетом в Мосгордуме.

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«В ближайшие годы мы планируем на 50–60 станций метро увеличить, включая завершение строительства Большой кольцевой линии, и открытие трех новых веток метрополитена», — сказал градоначальник.

По его словам, в 2023–2024 годах планируется открыть оставшиеся два Московских центральных диаметра.

7 декабря в ходе церемонии открытия пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии метро в Москве президент России Владимир Путин призвал сохранять высочайшие темпы развития Московского метрополитена. За последние 10 лет столичная подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК, отметил он.

2 ноября заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что с 2022 по 2024 год запланировано строительство новых станций на восьми линиях Московского метрополитена.

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