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Путин призвал поддерживать высочайшие темпы развития метро Москвы

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Президент России Владимир Путин призвал сохранять высочайшие темпы развития Московского метрополитена. Об этом он заявил 7 декабря в ходе церемонии открытия пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в Москве.

«За последние 10 лет с учетом введенного отрезка Большого кольца московская подземка в общей сложности пополнилась ста новыми станциями метро и МЦК», — подчеркнул российский лидер.

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Глава государства дал старт движению поездов на новых станциях метрополитена по видеосвязи. До этого он выслушал доклад мэра столицы Сергея Собянина.

Движение пассажирских поездов открыли на участке от «Мневников» до «Каховской». Семь из десяти новых станций стали пересадочными. С их помощью можно перейти на девять линий метро Москвы.

В октябре метростроители завершили проходку очередного тоннеля Большого кольца Московского метро — между станцией «Каширская» и переходной камерой у строящейся станции «Кленовый бульвар» на восточном участке БКЛ Московского метрополитена.

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