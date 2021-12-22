Жириновский подарил Рашкину книгу о животных после скандала с охотой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский 22 декабря подарил депутату Госдумы РФ от КПРФ Валерию Рашкину, который подозревается в незаконной охоте, книгу о животных.
На трибуну в ходе пленарного заседания Госдумы РФ Жириновский поднялся с книгой «Всё о животных», которую он рекомендовал прочитать Рашкину.
«Я могу подарить нашему депутату Рашкину про животных книгу. Может быть, он прочтет, полюбит их и никого убивать не будет», — заявил Жириновский, добавив, что после прочтения «руки не потянутся к ружью».
13 декабря на основании собранных по уголовному делу доказательств Рашкину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).
Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения для депутата Госдумы РФ от КПРФ Валерия Рашкина в виде запрета определенных действий на два месяца, до 13 февраля 2022 года. В период с 23:00 до 07:00 Рашкину запрещено выходить из дома без письменного разрешения следователя, а также посещать охотничьи угодья. Также ему запрещается общаться со свидетелями по делу и другими обвиняемыми, а также использовать средства связи.
Рашкин заявлял о намерении обжаловать это решение и добиться право на использование средств связи, чтобы продолжать свою работу.
29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.
19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.
25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. 2 декабря в отношении него было возбуждено уголовное дело.