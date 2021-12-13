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СК предъявил Рашкину обвинение в незаконной охоте в Саратовской области

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На основании собранных по уголовному делу доказательств депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

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«По версии следствия, в ночь с 28 на 29 октября 2021 года на территории охотничьего хозяйства «Лебедка» в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, осуществил поиск, выслеживание и добычу лося», — говорится в сообщении ведомства.

Следствие ходатайствует об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий, добавили в СК.

29 октября Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на Рашкина по подозрению в незаконной охоте. Сотрудники комитета совместно с правоохранителями во время рейда обнаружили автомобиль, в котором находились два человека, одним из которых оказался Рашкин, а в багажнике — части туши лося, ножи и топор.

19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося, заявив, что он якобы перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Он подчеркнул, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию. 22 ноября депутат признал, что охотился в лесу незаконно, а также отметил, что не проверял, есть ли разрешение на охоту.

25 ноября Рашкина лишили депутатской неприкосновенности. За проголосовали 345 человек, против — 54, один воздержался. Госдума также дала согласие на возбуждение против Рашкина уголовного дела.

2 декабря СК возбудил уголовное дело в отношении Рашкина.

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