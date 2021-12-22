МЧС России развернули мобильные пункты обогрева на федеральных трассах

МЧС РФ разворачивают пункты обогрева на федеральных трассах. Помощь водителям из-за морозов оказывают в нескольких регионах. Оборудованные всем необходимым палатки и кухни появляются на дорогах вдали от заправок и кафе, сообщает телеканал «Известия». Мобильные пункты МЧС России работают круглосуточно. Оперативные группы патрулируют опасные участки.

«Уважаемые граждане, если вы стали очевидцем происшествия, незамедлительно сообщите о данном факте по единому телефону службы спасения 112», — заявил заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Тульской области Игорь Сазонов.

Также пункт обогрева развернут в районе Верхнего Ларса в Северной Осетии. По Военно-Грузинской дороге движение временно запрещено из-за угрозы схода лавин. Открытия трассы ожидают 365 большегрузов.

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