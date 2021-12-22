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НАТО повысило боеготовность сил быстрого реагирования

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Североатлантический альянс привел силы быстрого реагирования (NATO Response Force, NRF) в режим повышенной боевой готовности из-за «действий России». Об этом в среду, 22 декабря, сообщил корреспондент газеты Welt в Бельгии Кристоф Шлитц, публикация размещена на сайте издания.

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По его словам, повышение готовности связано якобы с наращиванием российских сил вблизи границы с Украиной.

«НАТО отреагировала первой конкретной военной мерой и повысила готовность своих сил быстрого реагирования численностью 40 тыс. военнослужащих», — пишет Шлитц, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника альянса.

Кроме того, объединенная оперативная группа повышенной готовности (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), входящая в состав NRF, получила приказ провести к 27 декабря подготовку к развертыванию «в районе кризиса в течение пяти дней». Согласно действующим нормам НАТО, VJTF предписано осуществлять передислокацию на место возможного кризиса в течение семи дней.

Вдобавок силы NRF, общая численность которых составляет 40 тыс. человек, повысили боеготовность подразделений, которые отвечают за логистику, а также сил специального назначения, отметил источник издания. Решение о повышении готовности войск принял Североатлантический совет на прошлой неделе, подчеркнул обозреватель. Однако Welt не получил комментарий своего источника в НАТО по данному вопросу.

«Союзники по НАТО ясно дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», — считает собеседник издания.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

21 декабря глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о вероятности провокаций США в Донбассе. Он также указал на то, что США наращивают военное присутствие у границ России. По его словам, Штаты сформировали в Европе «многосферную бригаду», на вооружение которой планируют поставить различные системы ударного ракетного оружия.

Президент РФ Владимир Путин при этом подчеркнул, что напряженность в Европе — это вина США. Размещение американских элементов ПРО, а также проведение крупномасштабных учений вблизи границ страны вызывает беспокойство РФ.

При этом американский лидер Джо Байден заявил 8 декабря, что США не рассматривают идею использования военной силы в связи с разногласиями с Россией по Украине.

Как напомнил президент США, принцип коллективной обороны НАТО на Украину не распространяется. Но Белый дом будет вынужден расширить присутствие в странах НАТО и укрепить оборонительный потенциал Украины в случае обострения в стране ситуации, добавил Байден.

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