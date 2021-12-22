В Якутии температура опустилась до минус 55 градусов

В поселке городского типа Усть-Нера в Якутии температура воздуха понизилась до –55 градусов. Об этом в среду, 22 декабря, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЯУГМС).

По данным метеорологических измерений, всего в среду температура воздуха ниже –45 градусов зарегистрирована в 33 пунктах наблюдения, из них еще холоднее — ниже 50 градусов — в 16 населенных пунктах Якутии.

«На Полюсе холода, в пункте наблюдения «Нера» на территории Оймяконского улуса Якутии, зарегистрирована температура воздуха –55 градусов», — следует из данных ЯУГМС.

Согласно прогнозу погоды, в регионе идет слабый снег, заметен туман и небольшой ветер. При этом на среду, 23 декабря, прогнозируется морозная погода, местами со слабым снегом. Также будут туманы в населенных пунктах в центральных районах, а температура воздуха ночью достигнет –53 градусов днем; в низинах ночью и днем столбили термометров опустятся до –55 градусов.

Ранее в управлении образования по Оймяконскому району в Якутии сообщили, что все ученики отправлены 22 декабря на дистанционное обучение. при этом уже с начала недели ученики 1-8 классов учатся в регионе в дистанционном формате.

На право называться самой холодной точкой Северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии: Верхоянск и Оймякон, где фиксировались температуры ниже -67 градусов по Цельсию. В Верхоянск в феврале 1892 года было зафиксирована температура в -67,8 градуса.

21 декабря сообщалось, что морозная погода в подмосковном Дмитрове укрепилась: вечером во вторник, 21 декабря, столбики термометров опустились до –22 градусов. Кроме того, всего на полградуса выше сейчас температура воздуха в Черустях и Клину, а в Павловском Посаде воздух остыл до –20,5 градуса.