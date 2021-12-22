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Источник сообщил о задержании вице-спикера Заксобрания Красноярского края

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Вице-спикер Заксобрания Красноярского края Сергей Натаров был задержан правоохранительными органами, сообщает в среду, 22 декабря, ТАСС со ссылкой на источник.

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«Его задержали вчера, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», — отметил собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы губернатора Красноярского края Сергей Зыблев подтвердил телеканалу РЕН ТВ информацию о задержании Натарова.

По данным агентства «Запад 24», задержание вице-спикера проводили сотрудники Следственного комитета. Отмечается, что правоохранители заинтересовались Натаровым в связи с уголовными делами об экономических преступлениях, по которым проходит его сын — бывший советник губернатора края Антон Натаров.

Также источник в СК по Красноярскому краю сообщил агентству о том, что правоохранительные органы будут ходатайствовать об аресте вице-спикера.

17 марта 2019 года Антон Натаров, будучи советником губернатора Красноярского края, судом был отправлен под домашний арест сроком на два месяца после того, как его задержали 15 марта по обвинению в мошенничестве.

Вместе с ним правоохранители задержали четырех человек, в том числе бывшего редактора «Дела.ру» Дмитрия Болотова и директора ОО «Лаборатория новостей» Сергея Мурзина.

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