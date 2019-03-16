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В Красноярске задержаны экс-редактор и глава интернет-газеты

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывший редактор издания «Дела.ру» Дмитрий Болотов и директор ООО «Лаборатория новостей» (Newslab) Сергей Мурзин, а также еще один человек задержаны в Красноярске в рамках расследования дела Антона Натарова — советника местного губернатора. Об этом 16 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

28-летний Натаров был задержан правоохранителями по обвинению в мошенничестве накануне. В тот же день обыски по делу прошли в красноярском отделении ЛДПР, а в московском аэропорту Шереметьево был задержан бухгалтер регионального офиса партии.

«(Задержаны. — Ред.) Болотов, Мурзин и еще один человек. Их вместе — Натарова, бухгалтера и этих троих задержанных — поместили в изолятор временного содержания», — рассказал собеседник. Он добавил, что бухгалтер в настоящее время этапирован из Красноярска в Москву.

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