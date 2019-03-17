Советник губернатора Красноярского края отправлен под арест

Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров решением суда отправлен под домашний арест. Ранее его задержали по подозрению в мошенничестве.

О мере пресечения 28-летнему Натарову 17 марта сообщил его отец, депутат Госдумы Сергей Натаров. По его словам, сына задержали в пятницу, 15 марта, сообщает ТАСС. Вместе с ним правоохранители задержали четырех человек, в том числе бывшего редактора «Дела.ру» Дмитрия Болотова и директора ОО «Лаборатория новостей» Сергея Мурзина.

«Антона суд отправил под домашний арест сроком на два месяца», — пояснил Натаров-старший. Других задержанных отпустили под подписку о невыезде.

Меру пресечения советнику губернатора избрал суд Железнодорожного района Красноярска, по представителям СМИ — суд Центрального района города.

15 марта обыски по этому уголовному делу прошли в красноярском отделении ЛДПР, а в московском аэропорту Шереметьево был задержан бухгалтер регионального офиса партии.