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Цена на газ в Европе превысила $2100 за 1 тыс. куб. м

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Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов впервые превысила $2100 за 1 тыс. куб. м. Об этом 21 декабря свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF открыла торговую сессию вторника вблизи отметки $1800 , цены в течение дня демонстрировали волатильность и к 17:30 мск составили $2120, что на 23,5% выше расчетной цены 20 декабря ($1716,7).

Ранее во вторник стало известно о приостановке транзита газа по трубопроводу Ямал–Европа в Германию на фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали. Согласно данным германского газотранспортного оператора Gascade, позже в этот же день начались реверсные поставки газа по этому газопроводу из ФРГ в Польшу.

Накануне холдинг не забронировал на 21 декабря мощности для транзита природного газа через Польшу по этому трубопроводу. Кроме того, компания не заказала дополнительную транзитную мощность через Украину в январе 2022 года. В ходе торгов «Оператор ГТС Украины» предложил транзитные мощности на следующий месяц до 5,2 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию «Сохрановка» и до 9,8 млн куб. м в сутки — через станцию «Суджа»,но по окончании аукциона оба предложения остались невостребованными.

Утром 20 декабря стоимость газа в Европе превысила $1700 за 1 тыс. куб. м. По состоянию на 12:18 мск спотовая цена этого ресурса на бирже ICE взлетела до $1900, или €145,99 за МВт·ч, но потом опустилась.

В тот же день Станислав Митрахович, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, заявил «Известиям», что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, так как они являются спекулятивными, но лишь небольшая часть газа продается по такой стоимости.

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