Дерматолог рассказала о причинах раннего появления седины

Врач-косметолог, трихолог, дерматолог клиники «СМ-Косметология», кандидат медицинских наук Екатерина Пащенко рассказала «Известиям», почему седеют волосы и в чем причина раннего появления седины.

Как подчеркнула врач, «возрастное» появление седых волос (в среднем в возрасте 50–55 лет) — это физиологический процесс, связанный с ослаблением функции меланоцитов, продуцирующих меланин, который обеспечивает цвет волос.

«Если говорить о раннем поседении волос (от 20–30 лет), то тут может быть несколько факторов, влияющих на снижение активности или даже гибель меланцитов. В первую очередь это генетическая предрасположенность. Если в семье у кого-то седые волосы появились в раннем возрасте, то вероятность возникновения у вас седины достаточно велика», — объяснила косметолог.

Вторая причина, которую необходимо исключать при раннем поседении волос, — это хронический стресс. Во время стресса в кровь поступает большое количество адреналина, который нарушает связь меланина с белковой структурой волоса, вследствие чего пигмент нейтрализуется, а спазм сосудов на фоне нервного потрясения нарушает микроциркуляцию вокруг волосяного фолликула и может привести к атрофии и даже гибели меланоцитов.

Немаловажную роль в появлении седых волос также играют очаги хронической инфекции, в результате которых нарушается антиоксидантная защита вокруг волосяного фолликула, накапливаются свободные радикалы, что приводит к повреждению меланоцитов.

К факторам, которые могут влиять на появление седых волос, можно отнести: заболевания щитовидной железы, гипофиза, повлекшие за собой гормональные нарушения; заболевания желудочно-кишечного тракта; железодифицитная анемия; нерациональное питание с низким содержанием белка; нарушение обменных процессов.

Также немаловажную роль играет недостаток микроэлементов (цинка, меди, селена, кальция). Например, медь является основополагающий частью фермента тирозиназы, которая напрямую участвует в образовании меланина, и при недостатке этого микроэлемента синтез меланина также снижается.

Кроме того, Пащенко подчеркнула, что причиной может быть недостаток витаминов, преимущественно группы В. Например, В2 и В9 улучшают микроциркуояцию, В8 обеспечивает естественное функционирование меланоцитов, а В12 укрепляет иммунитет и активизирует деление клеток в эпидермисе.

«Недостаток аминокислот. Например, аминокислота цистеин участвует в антиоксидантной защите, а аминокислота тирозин — в синтезе меланина. Также аутоимунные заболевания, влияние окружающей среды, чрезмерное УФ-излучение, курение, алкоголь, онкологические заболевание — всё это может привести к раннему появлению седины», — заключила специалист.

Ранее, 10 марта, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала, что седина является абсолютно нормальным наследственным механизмом угасания жизни клеток, которые, в свою очередь, производят пигмент в волосяном фолликуле. Однако, как уточнила трихолог, седина может быть следствием хронического заболевания кожи.