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Трихолог назвала способы защититься от ранней седины

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Трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова рассказала о способах, которые позволят уберечь человека от ранней седины. Об этом в среду, 10 марта, она сообщила Пятому каналу.

По словам эксперта, седина является абсолютно нормальным наследственным механизмом угасания жизни клеток, которые, в свою очередь, производят пигмент в волосяном фолликуле. Она отмечает, что подобные проявления могут появиться в любом возрасте человека в зависимости от генетической предрасположенности.

«Если говорить о мерах профилактики, то они соответствуют рекомендациям для долголетия — полноценный сон, сбалансированное, правильное питание, восполнение дефицита витаминов и здоровый образ жизни», — отметила специалист.

Галлямова также подчеркнула, что ранняя седина может быть симптомом ряда недугов, несмотря на то что она не определяется медициной как отдельная болезнь. Однако, как говорит трихолог, седина может быть следствием хронического заболевания кожи.

«Сейчас изучается вопрос о связи появления седины с остеопорозом или недостатка меди в организме, но доказательств никаких нет», — поделилась эксперт.

При этом она отметила, что кроме профилактики бороться с поседением невозможно, так как не существует эффективного лекарства.

Ранее, 15 февраля, врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов рассказал, от чего зависит частота мытья волос. По его словам, существует множество рекомендаций по этому поводу, и многие из них сильно устарели.

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