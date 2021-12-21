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Песков прокомментировал ситуацию с остановкой транзита газа по «Ямал — Европе»

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Прекращение поставок газа в Германию по газопроводу «Ямал — Европа» не связано с ситуацией с «Северным потоком – 2» (СП-2). Такое заявление сделал на брифинге во вторник, 21 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это абсолютно коммерческая ситуация, о конкретных причинах появления которой известно «Газпрому».

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«Нет. О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал он, отвечая на вопрос, с чем связано сначала снижение поставок газа по трубопроводу «Ямал — Европа» и есть ли связь с заполнением второй нитки «Северного потока – 2».

Физический поток газа по трубопроводу «Ямал Европа» в Германию был приостановлен ранее в этот день, а затем переведен в реверс.

Ранее, 20 декабря, стало известно, что компания «Газпром» не забронировала на 21 декабря мощности для транзита природного газа через Польшу по трубопроводу «Ямал — Европа».

При этом компания забронировала на январь только 21,6% транзитных мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.

17 декабря канцлер ФРГ Шольц заявил, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, в который в том числе были вложены частные инвестиции, а Федеральное сетевое агентство принимает по нему решение, не руководствуясь политикой. По словам канцлера Германии, сейчас решается вопрос о соответствии СП-2 европейскому законодательству в области энергетики.

В тот же день министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер заявил, что правительство Германии неизменно заинтересовано в кооперации c Россией и вопрос СП-2 находится только в правовом поле. Он также выразил мнение, что Запад не должен использовать газопровод в качестве средства давления на Россию.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

В Германии началась процедура сертификации компании — оператора газопровода Nord Stream 2 AG, которую затем 16 ноября приостановили. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода.

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