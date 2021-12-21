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Стала известна предварительная причина ДТП с участием Цивилева

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Предварительной причиной ДТП с участием губернатора Кузбасса Сергея Цивилева стали сложные погодные условия. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщил источник «Известий».

Ранее в этот день в пресс-службе правительства Кемеровской области подтвердили, что служебный автомобиль Цивилева примерно в 05:00 мск попал в аварию на трассе Кемерово–Новокузнецк.

Как рассказали «Известиям», в результате случившегося погибших нет. Три человека пострадали, все они находятся в сознании, им на месте была оказана медицинская помощь. Сам губернатор в результате ДТП не пострадал. После аварии он продолжил путь в одной из машин кортежа.

Отмечалось, что Цивилев направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

Ранее во вторник Telegram-канал «Сибирьмедиа» сообщал, что автомобиль Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами. На появившихся в Сети кадрах видно, что участниками аварии стали также минимум два большегруза, легковушка и внедорожник. При этом легковая машина пострадала больше всего.

По информации «Известий», микроавтобус Mercedes, в котором, предположительно, ехал Цивилев, в октябре этого года уже попадал в серьезное ДТП.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

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