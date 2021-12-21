Служебная машина губернатора Кузбасса Цивилева попала в массовое ДТП

Служебный автомобиль губернатора Кузбасса Сергея Цивилева попал в массовое ДТП с большегрузами. Об этом 21 декабря сообщает Telegram-канал «Сибирьмедиа».

Как рассказали очевидцы происшествия в социальных сетях, авария произошла в Прокопьевском районе на трассе Кемерово — Новокузнецк.

По их словам, автомобиль губернатора двигался в составе кортежа, остальные машины уехали.

На странице «Инцидент Кузбасс» во ВКонтакте сообщается, что с попавшего в ДТП автомобиля Mercedes сняли номера.

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