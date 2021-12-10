Дело возбудили после гибели депутата Мособлдумы Зафирова в ДТП в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту дорожной аварии в Московской области, в результате которой погибли депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров и еще один человек. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД России Татьяна Петрова.

«Следователем следственного управления муниципального управления МВД России «Раменское» по факту ДТП на автодороге М5 «Урал», в результате которого погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — сказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Ранее в Московской областной думе подтвердили сведения о смерти Зафирова в результате ДТП в Подмосковье.

Парламентарий и его друг погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и фуры в Раменском городском округе Подмосковья 9 декабря. Зафиров с товарищем ехали на Toyota Camry и столкнулись с фурой Renault. В областном главке МВД уточнили, что авария произошла на 65-м км автодороги М-5 «Урал» в 23:06 мск.

По предварительным данным источника в правоохранительных органах, причиной смертельного ДТП стал выезд на встречную полосу грузовика Renault, передает НСН.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с гибелью Зафирова.

«Авария, ужасный случай на дороге. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким», — цитирует главу региона телеканал «360».