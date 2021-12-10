Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в ДТП

В Раменском городском округе Подмосковья погибли депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров и его друг в результате ДТП с участием легкового автомобиля и фуры, сообщил в пятницу, 10 декабря, телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что депутат с товарищем ехали на Toyota Camry и столкнулись с фурой Renault.

По информации пресс-службы областного главка МВД, инцидент произошел на 65-м км автодороги М-5 «Урал» в 23:06 четверга.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

7 декабря в Волжском районе Самарской области в результате столкновения фургона «ГАЗ» и фуры MAN погиб человек. По предварительным данным, 28-летний водитель фургона «ГАЗ» допустил столкновение с большегрузом MAN, за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате ДТП водитель отечественной машины получил различные травмы, от которых скончался на месте.