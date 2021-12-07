Водитель фургона погиб при столкновении с фурой в Самарской области

В Волжском районе Самарской области в результате столкновения фургона «ГАЗ» и фуры MAN погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла днем во вторник, 7 декабря, на 21-м км автодороги Самара — Большая Черниговка. По предварительным данным, 28-летний водитель фургона «ГАЗ» допустил столкновение с большегрузом MAN, за рулем которого находился 36-летний мужчина. Фура в этот момент остановилась для того, чтобы пропустить встречный транспорт, уточняет НИА «Самара».

В результате ДТП водитель отечественной машины получил различные травмы, от которых скончался на месте.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

6 декабря в Волжском районе Самарской области столкнулись ВАЗ-210740 и грузовик «КамАЗ». Водитель легковушки погиб. Три его пассажира в возрасте 23, 31 и 32 лет были госпитализированы.