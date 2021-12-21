Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В Минцифры заявили о готовности указа об электронных паспортах
Общество
В МЧС выступили за обязательное страхование от пожаров
Происшествия
В Вологде загорелся металлический цех площадью 2,5 тысячи кв. м
Общество
Путешествия по России превысили уровень 2019 года на 15%
Общество
Власти Кузбасса подтвердили ДТП с участием губернатора Цивилева
Общество
Стало известно состояние выжившего на «Листвяжной» горноспасателя
Мир
Контактировавший с Байденом сотрудник Белого дома заболел COVID-19
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря
Мир
«Омикрон» стал доминантным штаммом коронавируса в США
Общество
СК возбудил дело после пожара на шахте имени Рубана в Кузбассе

Власти Кузбасса подтвердили ДТП с участием губернатора Цивилева

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово–Новокузнецк, сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

«Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово–Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск», — следует из поста пресс-службы в Telegram-канале.

Как рассказали «Известиям», сам губернатор в результате ДТП не пострадал.

Жертв происшествия нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте была оказана медицинская помощь.Кроме того, по информации «Известий», микроавтобус Mercedes, на котором, предположительно, ехал губернатор, в октябре этого года уже попадал в серьезное ДТП.

Ранее во вторник Telegram-канал «Сибирьмедиа» сообщал, что автомобиль губернатора попал в массовое ДТП с большегрузами. На появившихся в Сети роликах видно, что в аварии задействованы также минимум два большегруза, легковушка и внедорожник. При этом легковая машина пострадала больше всего.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021