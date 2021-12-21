Власти Кузбасса подтвердили ДТП с участием губернатора Цивилева

Служебный автомобиль губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева попал в ДТП на трассе Кемерово–Новокузнецк, сообщили 21 декабря в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что глава региона направлялся на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

«Сегодня в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово–Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, который ехал на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная» в городе Прокопьевск», — следует из поста пресс-службы в Telegram-канале.

Как рассказали «Известиям», сам губернатор в результате ДТП не пострадал.

Жертв происшествия нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте была оказана медицинская помощь.Кроме того, по информации «Известий», микроавтобус Mercedes, на котором, предположительно, ехал губернатор, в октябре этого года уже попадал в серьезное ДТП.

Ранее во вторник Telegram-канал «Сибирьмедиа» сообщал, что автомобиль губернатора попал в массовое ДТП с большегрузами. На появившихся в Сети роликах видно, что в аварии задействованы также минимум два большегруза, легковушка и внедорожник. При этом легковая машина пострадала больше всего.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.