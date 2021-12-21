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Иммунолог перечислил симптомы заражения «Омикрон»-штаммом

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Выраженная головная боль и упадок сил — это наиболее характерные симптомы «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом 21 декабря рассказал иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

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По его словам, именно эти два симптома можно назвать наиболее характерными, однако «для всех вариантов коронавируса описано более 70 симптомов», которые, как пояснил эксперт, повторяются у разных штаммов.

«У первого, уханьского штамма визитная карточка была потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже. Коллеги в странах, где «Омикрона» много, говорят, что потеря обоняния встречается очень редко», — рассказал Болибок порталу Ura.ru.

Ранее, 19 декабря, терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан рассказал, что сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о заболевании штаммом «Омикрон».

По его словам, кроме стандартных симптомов COVID-19, таких как сухой кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния, заражение «Омикрон»-штаммом коронавируса проявляется в виде насморка, головной боли, усталости и ломоты.

15 декабря сообщалось об еще одном необычном симптоме штамма «Омикрон». Как показали статистические данные из Южно-Африканской Республики, у пациентов наблюдаются боли в пояснице.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность

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