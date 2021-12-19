Врач назвал проявляющийся ночью симптом штамма «Омикрон»

Сильное потоотделение во время сна может свидетельствовать о заболевании «Омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом в эфире ITV’s Lorraine рассказал терапевт и старший преподаватель Медицинской школы Лидса университета Бредфорда в Великобритании Амир Хан.

По его словам, кроме стандартных симптомов COVID-19, таких как сухой кашель, высокая температура, потеря вкуса и обоняния, заражение «Омикрон»-штаммом коронавируса проявляется в виде насморка, головной боли, усталости и ломоты, уточнил врач.

Также он сослался на недавнее заявление врачей из Южной Африки, которые сообщали о том, что пациенты стали жаловаться на ночное потоотделение после заболевания новым штаммом коронавируса.

«Это такой вид пота, когда вам приходится вставать среди ночи, чтобы сменить белье», — сказал Хан.

15 декабря сообщалось об еще одном необычном симптоме штамма «Омикрон». Как показали статистические данные из Южно-Африканской Республики, у пациентов наблюдаются боли в пояснице.

В этот же день было опубликовано исследование ученых медицинского факультета LKS Университета Гонконга, в котором говорится, что «Омикрон» в 70 раз быстрее инфицирует и размножается в бронхах человека, чем штамм «Дельта» и изначальный вирус SARS-CoV-2.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность