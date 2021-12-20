В Китае объяснили нагнетание США ситуации вокруг Украины

Соединенные Штаты используют обострение ситуации на Украине для оправдания дальнейшего расширения Североатлантического альянса (НАТО). Об этом 19 декабря сообщала газета Global Times.

В материале отмечается, что альянс с самого начала был враждебно настроен против СССР, а затем России потому, поскольку его главная цель — распространение американской гегемонии.

России нужны гарантии нерасширения НАТО на восток, подчеркивают авторы статьи. Так, в частности, Ян Цзинь, один из опрошенных экспертов, выразил мнение, что РФ очень серьезно относится к этому вопросу, поскольку в прошлом альянс зашел слишком далеко. Подобная политика, по его словам, не оставляет места для дальнейших компромиссов.

Еще один эксперт отметил, что НАТО вообще не заботит безопасность Украины, поскольку альянс сосредоточен лишь на том, чтобы сдержать растущее могущество России. Нагнетание напряженности вокруг Украины, заявил эксперт, может спровоцировать ответные меры со стороны России. В этих обстоятельствах членам альянса потребуется помощь США, что позволит Штатам получить лидирующую роль в обеспечении безопасности.

«Вот каким образом Вашингтон ведет игру, но многие маленькие государства этого не понимают, либо у них нет выбора, кроме как чтобы ими играли и их использовали», — говорится в статье.

Ранее, 19 декабря, делегация конгресса Соединенных Штатов посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. США пообещали дать ответ на предложения России. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями. По его словам, не исключены провокации, а странам Североатлантического альянса следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».